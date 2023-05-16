Уголовное дело возбудили после выстрелов в 6-летнюю девочку в Ленобласти

Пули попали в печень и почку ребенка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские возбудили уголовное дело после происшествия в Ломоносовском районе Ленобласти. Шестилетняя девочка пострадала из-за выстрелов из пневматического ружья. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти 16 мая.

- Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением оружия, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, все произошло 13 мая. Отец пострадавшей девочки оставил оружие без присмотра. Его увидел один из соседских детей и решил поиграть. Он стрелял в бочку, а мимо проходила малышка.

Пули попали в печень и почку ребенка. Известно, что сначала горе-отец сам показал пневматику маленьким детям.