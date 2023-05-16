15 человек эвакуировали из-за пожара на переулке Бойцова в Петербурге

15 человек эвакуировали из-за пожара на переулке Бойцова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 16 мая случился пожар в одном из домов на переулке Бойцова в Адмиралтейском районе Северной столицы. Из охваченной пламенем зоны оперативно прибывшие спасатели эвакуировали 15 перепуганных человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе, местные жители сообщили пожарным о стремительно разрастающемся пламени около семи вечера. Спасатели мгновенно отреагировали на оповещение и отправились к месту возгорания. Как выяснилось, огонь охватил двухкомнатную отдельную квартиру площадью 65 квадратных метров. К слову, из них пламя умудрилось полакомиться почти половиной: «25 квадратов» быстро скрылись в горячих языках. К В 19:40 пожар силами 17 спасателей на четырех единицах техники удалось локализовать.

Ранее spb.kp.ru писала, что петербуржец пострадал из-за пожара в пятикомнатной коммуналке.