Изнасиловавшего 14-летнюю девочку полицейского арестовали на два месяца в Петербурге

Изнасиловавшего 14-летнюю девочку полицейского арестовали на два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Невский суд Петербурга на время разбирательств по уголовному делу отправил воспитателя из городского центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в СИЗО. Провести ему там предстоит целых два месяца. К слову, обвиняют его в изнасиловании 14-летней воспитанницы этого же учреждения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Процесс проходил в закрытом режиме, – уточнили в пресс-службе ведомств.

Как выяснилось, обвиняемый вины не признает. На заседании просил выбрать менее жесткое наказание. Оно и неудивительно: судить мужчину, в случае обнаружения неоспоримых доказательств, будут одновременно по трем серьезным статьям. К слову, арест полицейского продлится до 14 июля этого года.

Ранее spb.kp.ru писала, что полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку. 36-летнего лейтенанта задержали после того, как о произошедшем рассказала сама пострадавшая.