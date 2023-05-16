Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 18:03

Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют 21 мая в Петербурге

Дорога будет закрыта с первого часа ночи и до пяти утра
Элеонора КУРЮМОВА
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют 21 мая.

Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют 21 мая.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество ремонтных работ на КАД увеличивается с каждым днем. Так с первого часа ночи и до пяти утра 21 мая для транспорта закроют съезд с трассы на Парашютную улицу. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

– На 12 километре автодороги будут устанавливать новые карнизные блоки, системы водоотвода и кабельную канализацию. Все работы проводятся по программе строительства путепровода над проезжей частью КАД, – пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Как объяснили в пресс-службе, ночные смены у дорожных рабочих появились для того, чтобы минимизировать количество дорожных заторов и не нарушать комфорт большинства водителей региона.

Ранее spb.kp.ru писала, что на КАД Петербурга закроют две полосы движения с 17 мая.

Временные ограничение введут на внешнем кольце между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе.