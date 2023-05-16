Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют 21 мая в Петербурге

Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют 21 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество ремонтных работ на КАД увеличивается с каждым днем. Так с первого часа ночи и до пяти утра 21 мая для транспорта закроют съезд с трассы на Парашютную улицу. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

– На 12 километре автодороги будут устанавливать новые карнизные блоки, системы водоотвода и кабельную канализацию. Все работы проводятся по программе строительства путепровода над проезжей частью КАД, – пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Как объяснили в пресс-службе, ночные смены у дорожных рабочих появились для того, чтобы минимизировать количество дорожных заторов и не нарушать комфорт большинства водителей региона.

Ранее spb.kp.ru писала, что на КАД Петербурга закроют две полосы движения с 17 мая.

Временные ограничение введут на внешнем кольце между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе.