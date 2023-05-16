Укравшего золотую цепочку с крестом у ветерана мужчину арестовали на два месяца в Петербурге

Ограбившего 83-летнего ветерана мужчину арестовали на два месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировский суд Петербурга отправил под стражу на два месяца жителя города на Неве. Ранее стало известно, что мужчина напал на 83-летнего ветерана, избил ее и отнял золотую цепочку с крестом. К слову, стоимость драгоценности оценивают в десять тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Мужчину обвиняют в грабеже с применением насилия, – пояснили в пресс-службе.

Как выяснили следователи, 14 мая обвиняемый находился в подъезде одного из домов на Дачном проспекте в Петербурге. Там он напал на 83-летнюю пенсионерку и отнял у нее золотую цепочку с крестиком. Затем злоумышленник оперативно скрылся с места преступления. На следующий день мужчину задержали правоохранители.

16 мая ему предъявили обвинение. Но петербуржец вместе с защитником протестовали. Они ссылались на хронические заболевания, которыми страдает грабитель. Кроме того, мужчина пообещал, что не будет скрываться и препятствовать делу.