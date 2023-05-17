Машина сбила пятилетнего мальчика выскочившего на дорогу в Петербурге

Машина сбила пятилетнего ребенка в Приморском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пятилетний ребенок попал под колеса автомобиля, выбежав на дорогу. Авария произошла рано утром 16 мая 2023 года в Приморском районе города. В момент ДТП мальчик был вместе с мамой. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 16 мая в 07:35 часов утра у дома 25/1 по улице Шаврова 33-летняя водитель за рулем «Киа Рио» вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на перебегавшего проезжую часть с в сопровождении матери пятилетнего ребенка, - рассказали в полиции.

Удар оказался сильным. С места аварии малыша госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Кудрово автомобиль сбил двух девочек, которые ехали на самокате.