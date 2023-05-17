7-летний мальчик на самокате попал под машину во дворе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге семилетний мальчик угодил под колеса машины, когда катался на самокате во дворе дома. Авария произошла вечером 16 мая 2023 года, когда ребенок гулял вместе с родителями по улице Шишкина в Выборгском районе города. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 19:22 у дома 307 по улице Шишкина в Выборгском районе Петербурга 32-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на семилетнего ребенка, который передвигался на самокате в сопровождении родителей, - рассказали в полиции.

Пострадавшего ребенка с места ДТП госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент по факту аварии полиция проводит проверку.

Напомним, что в Приморском районе машина сбила пятилетнего ребенка, который гулял с мамой.