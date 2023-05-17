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НовостиОбщество17 мая 2023 10:14

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 18 мая

Похолодание задержится на сутки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Похолодание задержится на сутки.

Похолодание задержится на сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице в четверг, 18 мая. Об этом накануне сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В Петербурге 18 мая ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Напомним, ранее о резком похолодании сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, плохая погода задержится в городе только на сутки. В пятницу ожидается потепление. На выходных воздух прогреется больше 20 градусов. Но дожди будут идти до понедельника.