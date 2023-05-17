Женщине оторвало палец на производстве влажных салфеток в Ленинградской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области женщина получила серьезную производственную травму во время работы. Жительнице Тосненского района, которая работает на производстве влажных салфеток, оторвало палец. Подробности 17 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16 мая в Тосненскую больницу Ленинградской области госпитализировали 43-летнюю женщину. У нее был оторвал палец на левой руке, - рассказал источник.

По предварительным данным, женщина работает на заводе по производству влажных салфеток. Во время работы из-за невнимательности ее рука попала в станок.

Удалось ли спасти палец женщины и пришить его на место, не сообщается. Сейчас по факту произошедшего на предприятии проводится проверка.

Напомним, что год назад при строительстве новой станции метро "Путиловская" произошла трагедия. Рабочий находясь в шахте, упал с большой высоты и разбился.