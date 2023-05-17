Рабочему оторвало три пальца станком на производстве сыров в Петербурге

Рабочему разорвало три пальца станком на производстве сыров в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге молодой рабочий получил серьезную травму во время работы на заводе по производству сыров. 18-летний парень из-за невнимательности сунул руку под станок и лишился пальцев. Об этом 17 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16 мая в Институт травматологии имени Вредена на скорой помощи был доставлен 18-летний мигрант. У парня разможженны три пальца правой руки, - рассказал источник.

Выяснилось, что около пяти часов вечером на производстве сыров, которое находится на проспекте Александровской фермы, рабочий случайно засунул руку в станок, который и оторвал ему пальцы.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Аналогичный случай произошел в тот же день в Тосненском районе Ленинградской области на заводе по производству влажных салфеток. Женщине станком оторвало палец.