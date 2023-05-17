Суд отпустил русофоба, который оскорблял христиан и дрался с полицейскими в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Суд принял решение после административного правонарушения. 23 марта мужчина попал в ДТП и обругал второго участника аварии. Он высказал много оскорблений, обращенных ко всем русским. А потом скрылся. Злоумышленника пришлось объявлять в розыск.

- В суде мужчина признал свою вину. Все это время он находится в следственном изоляторе. В итоге суд назначил ему штраф в размере пять тысяч рублей, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

В материалах дела было видео, на котором слышно, как подсудимый выкрикнул: «Вот вы русские все конченные и живете за счет кавказцев». Это было не самое обидное оскорбление. Очевидцами стали восемь мужчин, которые не смогли задержать буйного кавказца.

Потом мужчину на машине остановили инспекторы ДПС, но тот все равно сопротивлялся и смог вырваться. Только со второй попытки его задержали.