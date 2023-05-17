Погибшему на спецоперации протоиерею установят мемориальную доску в Ленобласти

Протоиерей Михаил Васильев справа на фото. Фото: vk.com/gazeta_lodeynoe_pole

В муниципальных районах Ленинградской области появляются мемориальные доски в память о земляках, которые погибли в ходе специальной военной операции. Их устанавливают на школах. Об этом 17 мая сообщает газета «Лодейное Поле».

- Следующую такую доску откроют 19 мая на здании школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов, - пишет издание.

В этот раз доску посвятили не военнослужащему, а протоиерею и Герою России Михаилу Васильеву. Он погиб в зоне проведения спецоперации 6 ноября прошлого года при исполнении пастырского долга.

Напомним, недавно стало известно о гибели бойца СВО из Киришского района. Прощание с сержантом Александром Петровым пройдет 19 мая.