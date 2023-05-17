Прокуратура и Рособрнадзор проверят Европейский университет Петербурга

Прокуратура и Рособрнадзор проверят Европейский университет. Фото: www.google.com/maps

Прокуратура и Рособрнадзор заинтересовались Европейским университетом Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов приехали в высшее учебное заведение с проверкой. Предположительно, нагрянули надзорные инстанции в рамках мероприятий против экстремизма и терроризма. Об этом со ссылкой на руководителя аппарата ректора вуза сообщил ТАСС.

– Проверяют непосредственно учебный процесс. Исследуются документы, выпускные работы магистрантов и научные труды аспирантов, – цитирует сотрудницу издание.

Как выяснилось, прочие подробности пока что остаются для общественности неизвестными. Университет сможет сообщить о результатах проверки только по ее завершению. Сами ведомства также не сообщают деталей внезапного посещения учреждения.

Ранее spb.kp.ru писала, что 38 вузов Петербурга вошли в рейтинг лучших университетов России. Кстати, на 4-м месте оказался СПбПУ.