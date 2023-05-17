Восемь миллионов туристов посетили Петербург в 2022 году

Восемь миллионов туристов посетили Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

Туристы вновь стремятся в Петербург. К слову, приезжают гости как из других регионов России, так и из-за рубежа. Только за 2022 год город на Неве посетили более восьми миллионов человек. Большая часть из них приехала в Северную столицу из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Гостей из КНР в 2023 году не так много, но, когда турпоток окончательно восстановится, их будет больше, чем в четыре года назад, – уточнил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Как сообщили в пресс-службе правительства, по сравнению с допандемийным периодом, к маю текущего года Петербург посетило только 77 процентов путешественников. К слову, по поручению губернатора города сейчас чиновниками прорабатывается и уточняется формат курортного сбора комфортный как для туристической сферы, так и для гостей Северной столицы.

Ранее spb.kp.ru писала, что Смольный хочет штрафовать туристов и гостиницы за его неуплату.