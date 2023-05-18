«Желтый» уровень опасности будет действовать в Петербурге 18 мая

«Желтый» уровень опасности будет действовать в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге снова разбушевался ветер. В Росгидрометцентре рассказали, что с девяти часов утра до пяти часов вечера 18 мая на территории города на Неве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Причиной тому стали резкие и мощные порывы ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Стихия будет развивать скорость до 15 метров в секунду, – уточнили в пресс-службе правительства.

Жителям Северной столицы также напомнили, что «желтый» уровень может представлять опасные погодные условия. В правительстве убедительно попросили всех автолюбителей быть особо осторожными. Более того, посоветовали даже, по возможности, воздержаться от вождения из-за увеличения риска ДТП. Напомнили о безопасности при сильных порывах ветра и пешеходам.

К слову, днем ранее ветер достигал всего лишь девяти метров в секунду.