Лицей № 214 отремонтируют в Центральном районе Петербурга

В Лицее № 214 сделают капремонт. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка обратилась к губернатору Петербурга во время личного приема граждан. Жительница Центрального района попросила провести капитальный ремонт в Лицее №214. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В учебном заведении углубленно изучают химию, биологию и физику. Более 90 процентов выпускников становятся студентами медицинских университетов или других естественно-научного направлений, – рассказали в пресс-службе.

Губернатор города на Неве поручил отремонтировать школу. Он напомнил, что по поручению президента в Петербурге реализуют программу по модернизации и реконструкции образовательных учреждений в центре Северной столицы. В городе стремятся сделать максимально комфортные и безопасные условия для школьников. Завершить ремонт в Лицее планируют к августу 2024 года.

Кроме того, к следующему учебному году в Петербурге планируют открыть две школы: на 550 и 1375 мест.