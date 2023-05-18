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НовостиПроисшествия17 мая 2023 22:50

Видео ДТП с участием машины ДПС Петербурга на улице Савушкина появилось в Сети

В машину полиции влетел микроавтобус
Элеонора КУРЮМОВА
ДТП с участием машины ДПС Петербурга произошло на улице Савушкина. Фото: t.me/spb_top_news

ДТП с участием машины ДПС Петербурга произошло на улице Савушкина. Фото: t.me/spb_top_news

ДТП с участием сотрудников ДПС активно обсуждали жители Петербурга. Ранее spb.kp.ru также писала, что во второй половине дня 17 мая на пересечении Савушкина и Туристской улиц полицейская машина въехала в ограждение возле станции метро «Беговая». Только, как оказалось, машину не случайно внезапно вынесло на тротуар: транспорт отнесло из-за столкновения с микроавтобусом. Полная запись происшествия появилась в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Вечером 17 мая наряд ГИБДД ехал на вызов о ДТП с возможным пострадавшим, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Конечно, двигались сотрудники полиции с включенными световыми и звуковыми сигналами. Но на пересечении улиц Туристской и Савушкина в них врезался минивэн «Хендай Старекс». За рулем влетевшего в правоохранителей авто оказалась 38-летняя местная жительница. Как выяснилось, помощь врачей никому из участников ДТП не потребовалась. Сейчас из-за произошедшего проводится разбирательство и выясняются все детали.