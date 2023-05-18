СК проводит проверку после гибели избитого из-за чужой барсетки пенсионера в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Петербурга выясняют обстоятельства преступления, из-за которого погиб пожилой мужчина. Все произошло 17 мая в продуктовом магазине. По версии следствия, на пенсионера напал 36-летний мужчина. Об этом сообщает ГСУ СК России по Петербургу.

- Мужчина два раза ударил пенсионера кулаком по лицу. Пожилой человек умер на месте, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сейчас следователи выясняют все детали случившегося. Точной причины смерти пока нет, но устанавливать ее будет судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что преступник до смерти забил пенсионера из-за того, что подозревал пожилого человека в краже барсетки. Но 71-летний мужчина всего лишь нашел потерянную вещь и пытался вернуть ее владельцу. Но разъяренный мужчина неправильно понял его.