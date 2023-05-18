Госслужащим Петербурга разрешат приостанавливать работу для военной службы

В Петербурге госслужащим разрешат приостанавливать работу ради военной службы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге хотят разрешить государственным служащим приостанавливать работу для того, чтобы отправиться на военную службу по контракту или мобилизации. При этом, по окончании службы, они смогут возвращаться на прежнее место работы. Такой законопроект 18 мая 2023 года рассмотрели депутаты Законодательного собрания. Об этом пишет "Мойка78".

- Госслужащий с момента поступления на службу в ряды ВС РФ по мобилизации, контракту или добровольно фактически приостанавливает работу. За ним сохранится право возвращения на прежнее место работы после окончания службы, - пишет издание.

Также государственному служащему по возвращению с военной службы дадут три месяца на передышку и принятие решения, возвращаться ему на работу или же нет. При этом эти три месяца будут засчитываться как стаж государственной службы.

Напомним, ранее депутаты предложили Шойгу вернуть воинские звания для сотрудников военкоматов.