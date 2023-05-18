Найденную голой в Петербурге актрису «Улицы разбитых фонарей» перевели из реанимации в обычную палату

В Петербурге спустя 10 дней нашли загадочно пропавшую актрису Марину Гридасову из "Тайн следствия". Фото: кадр из сериала "Тайны следствия-9"

Актриса «Улицы разбитых фонарей», которую нашли голой на Апраксином дворе, уже пошла на поправку. Накануне ее перевели из реанимации в обычную палату. Напомним, Марину Гридасову с пробитой головой и без сознания обнаружили на рынке 1 мая.

- Эта история вызвала общественный резонанс. Небольшую вставку о Марине показали в передаче Малахова. Теперь вся страна знает. Марина же получила физический и психологический стресс, - рассказала spb.kp.ru подруга актрисы.

Никто сразу не опознал найденную на рынке женщину. Целых 10 дней она лежала в реанимации одна, а родственники и близкие тем временем искали ее. Только через несколько дней актриса сама назвала свою фамилию. Что именно случилось с женщиной – сейчас выясняют специалисты.