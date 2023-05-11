«Лежала голая со сломанной челюстью в Апраксином дворе»: Актрису из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» нашли в реанимации спустя 10 дней после загадочной пропажи

В Петербурге спустя 10 дней нашли загадочно пропавшую актрису Марину Гридасову из "Тайн следствия". Фото: кадр из сериала "Тайны следствия-9"

В Петербурге без вести пропала звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Марина Гридасова. 1 мая на рассвете 63-летняя женщина вышла из своей квартиры на Фонтанке и двинулась в сторону набережной. Следующие 10 дней родственники, друзья и соседи гадали, что могло произойти с артисткой, у которой не было ни врагов, ни проблем со здоровьем.

- Марина Павловна – идеальная соседка. Знаю ее более 10 лет. Тихая, воспитанная, умная общительная женщина, - вспомнила ее соседка Ирина в разговоре с spb.kp.ru. – 1 мая мы заметили открытую дверь в ее квартиру. Внутри пусто, никто не откликается. Прошло 12 часов, но хозяйка так и не объявилась, мы вызвали участкового для разбирательства.

Актриса вышла на рассвете, без телефона, оставив входную дверь открытой. Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей-13"

По словам другого соседа актрисы, Дмитрия, они посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что Гридасова вышла из дома в 4:40 утра. Мобильный телефон она оставила дома.

- Нас удивило, что Марина Павловна не закрыла дверь. Раньше так делала ее пожилая мама, но она уже год как умерла. Вечером в день пропажи мы посмотрели по камерам, что Гридасова вышла в одном халате и кедах. Вероятно, она пошла в круглосуточный магазин. Провалов в памяти у нее не было. Халат накинула потому, что идти совсем недалеко, - считает Дмитрий.

Актриса живет одна. Ближайшие родственники находятся в Тверской области. Иногда к ней заходили подруги. После пропажи артистки они, как и все, не понимали, чтомогло с ней произойти. К поискам привлекли волонтеров «ЛизаАлерт». И вот, 9 мая, мероприятия по розыску внезапно прекратили.

Марина Гридасова в последние годы снималась в эпизодических ролях, озвучивала фильмы и была гидом. Фото: кадр из сериала "Тайны следствия-19"

- В данный момент заявка находится в статусе «проверка информации», - коротко пояснили в пресс-службе поисково-спасательного отряда.

Как пояснил spb.kp.ru источник, на самом деле актрису нашли еще в день пропажи. Просто никто не смог ее опознать, а она сама была без сознания – на нее напали.

- По предварительной информации, актрису жестоко избили. Ее нашли голой в Апраксином дворе. Артистку могли изнасиловать, эта версия сейчас проверяется. Ее не сразу опознали, потому что она была не в состоянии что-либо сказать. Находилась в реанимации. 9 мая впервые сама назвала фамилию – Гридасова. Сейчас к ней едут родственники из Твери, - сообщил источник редакции.

Подруги актрисы пока тоже не могут навестить ее, но подчеркивают, что она идет на поправку.

- Через два-три дня обещали перевести в обычную палату. У нее сотрясение мозга, сломана челюсть. Очень слабенько говорит. Надеюсь, врачи сделали необходимые анализы. Маша очень интересная, талантливая, отзывчивая, добрая. Поэтому полгорода стоит на ушах. Вероятно, ее могли затащить на Апрашку и там избить. Она живет напротив Сенного рынка, это все рядом. Но Маша всегда делала покупки в других магазинах, не на рынках, - поделились близкие актрисы.

Добавим, что полиция пока не комментировала происшествие.

СПРАВКА «КП»

Марина Гридасова родилась 26 августа 1959 года во Владивостоке. В студенчестве переехала в Ленинград, где окончила Институт театра, музыки и кинематографии. В период с 1980- по 1990-е активно играла в Малом драматическом театре, в том числе в постановках по мотивам произведений Достоевского, Тургенева, Вампилова. В сериалах снималась по сей день, но преимущественно в эпизодических ролях в «Тайнах следствия», «Улицах разбитых фонарей, «Шаманке и «Морских дьяволах».

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