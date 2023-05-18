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НовостиОбщество18 мая 2023 12:37

Заморозки ожидаются в Ленобласти на выходных

Температура воздуха опустится до -1 градуса
Анастасия НУРАДИЛОВА
Заморозки ожидаются в Ленобласти на выходных.

Заморозки ожидаются в Ленобласти на выходных.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о заморазках в Ленобласти. Похолодание в регионе началось сегодня. А ночью температура опустится еще ниже и составит не больше 5-8 градусов со знаком плюс.

- На выходных в Ленобласти ожидаются минусовые температуры. Столбик термометра опустится ниже нуля, и будет минус 1 градус, - написал синоптик в своем телеграмм-канале.

Сильное похолодание ожидается в регионе именно в субботу, а дальше снова начнет теплеть. Повысится ночная температура воздуха и заморозков уже не будет.

Напомним, ранее Александр Колесов рассказал, что на выходных в Петербурге потеплеет. Воздух прогреется до 20 градусов тепла после похолодания 18 мая. А пока жители Северной столицы терпят холодный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.