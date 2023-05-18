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НовостиПроисшествия18 мая 2023 12:59

Петербуржец получил 11 лет колонии за съемку порно с 7-летней и 12-летней девочками

Свою вину мужчина признал лишь частично
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржца отправили в колонию строгого режима.

Петербуржца отправили в колонию строгого режима.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор мужчине, который развращал двух девочек и снимал это на видео. Сейчас пострадавшим детям 12 и 7 лет. Об этом 18 мая рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Заседание прошло в закрытом режиме. Мужчину обвиняли по двум статьям, но свою вину он признал только частично, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Суд отправил обвиняемого в колонию строгого режима на 11 лет. Также ему запретили работать в любой организационно-правовой форме, которая связана с детьми, или в организациях, куда приходят несовершеннолетние. Запрет будет действовать десять лет.

Напомним, накануне под окнами отеля в Петербурге нашли труп женщины, а ее любовника обнаружили в номере. Следователи разбираются, что на самом деле случилось с возлюбленными. Расследование продолжается.