Петербуржец получил 11 лет колонии за съемку порно с 7-летней и 12-летней девочками

Петербуржца отправили в колонию строгого режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор мужчине, который развращал двух девочек и снимал это на видео. Сейчас пострадавшим детям 12 и 7 лет. Об этом 18 мая рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Заседание прошло в закрытом режиме. Мужчину обвиняли по двум статьям, но свою вину он признал только частично, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Суд отправил обвиняемого в колонию строгого режима на 11 лет. Также ему запретили работать в любой организационно-правовой форме, которая связана с детьми, или в организациях, куда приходят несовершеннолетние. Запрет будет действовать десять лет.

Напомним, накануне под окнами отеля в Петербурге нашли труп женщины, а ее любовника обнаружили в номере. Следователи разбираются, что на самом деле случилось с возлюбленными. Расследование продолжается.