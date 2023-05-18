Труп мужчины достали из реки в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска вытащили из водоема тело погибшего мужчины. Все произошло днем в четверг, 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- Тело достали из реки Вуоксы. Изначально труп заметил очевидец, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали тело сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, в этот же день труп женщины нашли в гостинице в Северной столице. А под окнами этого же знания нашли мужчину. Сейчас за его жизнь борются медики. Что именно произошло – выясняют специалисты.