Жителя Ленобласти обвинили в реабилитации нацизма из-за поста в соцсетях

Жителя Ленобласти обвинили в реабилитации нацизма. Фото: Олег ЗОЛОТО

55-летнего жителя Кировского района Ленобласти обвинили в реабилитации нацизма после публикации поста в соцсетях. Там мужчина расписал свои домыслы о холокосте, существовавшем в годы Второй мировой войны. Но, оказалось, что представил он альтернативную версию истории. Подозреваемый умышленно отрицал вину преступников, доказанную на Международном военном трибунале. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти.

– В регионе возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, – уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, из-за нарушения следователи назначили сразу несколько экспертиз. Кроме того, они продолжают собирать доказательства, а также выяснять причины и цели преступления.

Ранее spb.kp.ru писала, что полиция задержала обвиняемого в реабилитации нацизма жителя Петербурга.