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НовостиОбщество18 мая 2023 16:26

Жителя Ленобласти обвинили в реабилитации нацизма из-за поста в соцсетях

Ему запретили выезжать из региона
Элеонора КУРЮМОВА
Жителя Ленобласти обвинили в реабилитации нацизма.

Жителя Ленобласти обвинили в реабилитации нацизма.

Фото: Олег ЗОЛОТО

55-летнего жителя Кировского района Ленобласти обвинили в реабилитации нацизма после публикации поста в соцсетях. Там мужчина расписал свои домыслы о холокосте, существовавшем в годы Второй мировой войны. Но, оказалось, что представил он альтернативную версию истории. Подозреваемый умышленно отрицал вину преступников, доказанную на Международном военном трибунале. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти.

– В регионе возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, – уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, из-за нарушения следователи назначили сразу несколько экспертиз. Кроме того, они продолжают собирать доказательства, а также выяснять причины и цели преступления.

Ранее spb.kp.ru писала, что полиция задержала обвиняемого в реабилитации нацизма жителя Петербурга.