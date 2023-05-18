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НовостиПроисшествия18 мая 2023 17:33

Трех жителей Петербурга обвинили в призывах к терроризму через мессенджеры

Ранее их задержала полиция
Элеонора КУРЮМОВА
Трех жителей Петербурга обвинили в призывах к терроризму.

Трех жителей Петербурга обвинили в призывах к терроризму.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трех жителей Петербурга обвинили в призывах к террористической деятельности и экстремизму. Склоняли горожан к массовым беспорядкам молодые люди через мессенджеры. Кроме того, в Интернете они выступали с протестами против проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

– Уголовные дела возбудили на петербуржцев 2000, 2001, 2004 годов рождения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, обвиняемые в сентябре 2022 года публиковали призывы с экстремистскими идеями в отношении правоохранителей и государственных объектов. Во время обысков сотрудники СК, региональных управлений МВД, а также ФСБ изъяли у них мобильные телефоны и компьютеры. Накануне двух девушек и парня задержала полиция. Сначала подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, но позже им избрали меры пресечения. Сейчас расследование уголовных дел продолжается.