Активисты требуют прекратить снос Дома Басевича в Петербурге

Активисты требуют прекратить снос Дома Басевича. Фото: t.me/sos_spb_snos

Вокруг Дома Басевича уже долгое время идут споры. Но сегодня, несмотря на все усилия активистов, его все-таки начали сносить. По неуточненным данным, несколько градозащитников в знак протеста проникли внутрь здания. Информация об этом появилась в телеграм-канале «SOS СПб Снос».

– У людей болит за историческое наследие, но если их там не похоронят случайно экскаватором, то сам дом на них упадёт. Я не вижу в этом действии ничего конструктивного, – оставил комментарий под постом один из читателей канала.

Как сообщили сами активисты, временно работы им удалось приостановить. На этом, конечно, они останавливаться не собираются. В телеграм-канале градозащитников появились призывы к сбору единомышленников и организации флешмоба.

Ранее spb.kp.ru писала, что КГИОП отказался включать Дом Басевича в список памятников Петербурга. На месте Доходного дома планируют оборудовать гостиницу для артистов театра балета Бориса Эйфмана.