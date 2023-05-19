Региональное отделение Российской академии наук появится в Петербурге

Региональное отделение РАН появится в Петербурге. Фото: pravo.gov.ru

В Петербурге появится собственное отделение Российской академии наук. Соответствующее распоряжение появилось 17 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

– В новом учреждении будут проводить фундаментальные и поисковые научные исследования по важнейшим направлениям, – говорится в тексте опубликованного документа.

Кроме того, среди задач петербургского отделения указаны прогнозирование научного, научно-технологического и социально-экономического развития Петербурга, Ленобласти и страны в целом.

В течение двух месяцев РАН утвердит состав отделения и зарегистрирует его. Кроме того, через три месяца определят какие здания передадут новоявленному филиалу.

Ранее spb.kp.ru писала, что НКО в сфере науки и образования получат гранты на пять миллионов рублей. На эти деньги они смогут обучить петербуржцев программированию.