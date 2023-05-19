Спасатели Ленобласти доставали из помятого грузовика пострадавшего в аварии мужчину

Мужчина остался жив. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга доставали из машины пострадавшего в аварии мужчину. Водитель грузовика не мог самостоятельно выбраться из помятого автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов утра 19 мая.

- Грузовик «Форд» влетел в прицеп дорожной службы. Это было на 73 километре трассы «Кола», - говорится в сообщении пресс-службы поисково-спасательной службы Ленинградской области.

Пострадавшего деблокировали из машины и передали сотрудникам скорой помощи. Его состоянии не уточняется.

Напомним, накануне в Красногвардейском районе Петербурга на улице нашли труп 17-летней девушки. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.