Девочку на велосипеде сбила машина в Приморском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга машина сбила девочку. 16-летняя ученица 10-го класса школы каталась на велосипеде, когда на нее наехал автомобиль. Все произошло рано утром 18 мая 2023 года. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 08:55 36-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж» и, двигаясь по улице 3-я линия 1-й половины в сторону улицы Солунской, на нерегулируемом перекрестке совершила наезд на 16-летнюю велосипедистку, - рассказали в полиции.

Удар оказался сильный. Девочку с места аварии госпитализировали в больницу. Состояние юной пациентки оценивается как средней тяжести.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.

Напомним, что полиция разыскивает водителя красной машины, который сбил в Шушарах девятилетнего мальчика и скрылся с места аварии.