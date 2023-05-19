Трое мужчин давали детям наркотики и насиловали их в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Ленинградской области выясняют обстоятельства изнасилования детей. По версии следствия, трое мужчин заставляли несовершеннолетних употреблять наркотики, а потом занимались с ними сексом. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Известно, что жертвам было не больше 16 лет.

- Трех мужчин задержали в Тихвинском районе Ленобласти. Преступления они совершали с 1 по 17 мая. Скоро им выберут меры пресечения, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас специалисты проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Также сотрудники правоохранительных органов устанавливают иные эпизоды преступной деятельности задержанных.

Напомним, изначально в полицию обратился мужчина, который заметил странности в поведении своей 14-летней дочери. Отец узнал, что ребенок употреблял наркотики в компании взрослых мужчин.