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НовостиПроисшествия19 мая 2023 9:07

Трое мужчин давали детям наркотики и насиловали их в Ленобласти

Возбуждены уголовные дела по двум статьям
Анастасия НУРАДИЛОВА
Трое мужчин давали детям наркотики и насиловали их в Ленобласти.

Трое мужчин давали детям наркотики и насиловали их в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Ленинградской области выясняют обстоятельства изнасилования детей. По версии следствия, трое мужчин заставляли несовершеннолетних употреблять наркотики, а потом занимались с ними сексом. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Известно, что жертвам было не больше 16 лет.

- Трех мужчин задержали в Тихвинском районе Ленобласти. Преступления они совершали с 1 по 17 мая. Скоро им выберут меры пресечения, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас специалисты проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Также сотрудники правоохранительных органов устанавливают иные эпизоды преступной деятельности задержанных.

Напомним, изначально в полицию обратился мужчина, который заметил странности в поведении своей 14-летней дочери. Отец узнал, что ребенок употреблял наркотики в компании взрослых мужчин.