Начальник с женой напоили и изнасиловали 19-летнюю подчиненную в Карелии

Девушка обратилась в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Петербурга обратилась в полицию после рабочей командировки в Петрозаводск. По ее словам, начальник вместе со своей женой напоили ее алкоголем и изнасиловали. Все произошло 12 мая, но пострадавшая написала заявление только 17 мая. Об этом пишет «Мойка 78».

- Из-за опьянения 19-летняя девушка точно не помнила, было ли изнасилование. Но чуть позже она все-таки попросила привлечь к ответственности шефа и его жену, - сообщает издание.

Девушка рассказала, что злоумышленники напоили ее, чтобы воспользоваться беспомощным состоянием. Пострадавшая пожаловалась на страдания и физическую боль.

Напомним, накануне стало известно, что трое мужчин заставляли детей употреблять наркотики и насиловали их. Недавно подозреваемых задержали, на них возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.