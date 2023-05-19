Школьник попал в больницу после урока физкультуры в Петербурге

Ребенка госпитализировали с травмой головы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Урок физкультуры закончился для подростка госпитализацией. Во время спортивных занятий 16-летний мальчик получил травму, но в больницу его отвезли только ночью. Все произошло в ночь на 19 мая. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенок попал в Детскую больницу №1 из квартиры на проспекте Стачек, - рассказал источник.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пациента поместили в отделение нейрохирургии. По предварительным данным, мальчик ушибся, потому что столкнулся с другим ребенком.

Напомним, в Красногвардейском районе в этот же день нашли тело 17-летней девушки. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.