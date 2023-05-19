Водитель автобуса сбил 84-летнюю пенсионерку в Приморском районе Петербурга

Водитель автобуса сбил 84-летнюю пенсионерку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во второй половине дня 19 мая у одного из домов на Торфяной дороге 67-летний водитель автобуса стал участником ДТП. Как оказалось, мужчина сбил 84-летнюю пенсионерку. Госпитализировали пожилую женщину в тяжелом состоянии в одну из больниц Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– По факту происшествия проводится проверка, – добавили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, управляя рейсовым транспортом, водитель начал высаживать пассажиров. Но мужчина не убедился в безопасности планируемого маневра. Из-за этого он задними колесами наехал на пенсионерку. Сейчас сотрудники полиции устанавливают детали и обстоятельства происшествия.

Ранее spb.kp.ru писала, что девочку на велосипеде сбила машина в Приморском районе Северной столицы. Пострадавшую школьницу госпитализировали в одну из больниц города.