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НовостиПроисшествия19 мая 2023 18:10

Водитель автобуса сбил 84-летнюю пенсионерку в Приморском районе Петербурга

Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии
Элеонора КУРЮМОВА
Водитель автобуса сбил 84-летнюю пенсионерку.

Водитель автобуса сбил 84-летнюю пенсионерку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во второй половине дня 19 мая у одного из домов на Торфяной дороге 67-летний водитель автобуса стал участником ДТП. Как оказалось, мужчина сбил 84-летнюю пенсионерку. Госпитализировали пожилую женщину в тяжелом состоянии в одну из больниц Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– По факту происшествия проводится проверка, – добавили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, управляя рейсовым транспортом, водитель начал высаживать пассажиров. Но мужчина не убедился в безопасности планируемого маневра. Из-за этого он задними колесами наехал на пенсионерку. Сейчас сотрудники полиции устанавливают детали и обстоятельства происшествия.

Ранее spb.kp.ru писала, что девочку на велосипеде сбила машина в Приморском районе Северной столицы. Пострадавшую школьницу госпитализировали в одну из больниц города.