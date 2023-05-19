Движение на Семеновском мосту в Петербурге ограничат с 20 мая по 7 июня

Мост через Фонтанку будут ремонтировать две недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начался активный ремонт переправ. Так, на Семеновском мосту начнут менять асфальт. Из-за этого на дороге через Фонтанку временно ограничат движение автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста» Северной столицы.

– Дорожные работы будут проводиться с 20 мая по 7 июня 2023 года, – уточнили в пресс-службе организации.

Как сообщили сотрудники «Мостотреста», чтобы уменьшить неудобства для автомобилистов менять дорожное покрытие будут поэтапно по две полосы. Кстати, схему объезда для водителей Северной столицы уже разместили на сайте государственной административно-технической инспекции.

Ранее spb,kp,ru писала, что мост на развязке КАД Петербурга с Выборгским шоссе перекроют с 14 июня на неделю. Движение будет полностью остановлено в обоих направлениях из-за ремонта путепровода над основным ходом дороги.