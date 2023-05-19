Легковушка сбила мотоциклиста на Выборгском шоссе в Ленобласти

Легковушка сбила мотоциклиста на Выборгском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Мотозаезды в новом 2023 сезоне пока что не радуют своими результатами. Так, вечером 19 мая на 35-м километре Выборгского шоссе снова произошло ДТП с участием водителя двухколесного коня. Как оказалось, гонщика сбил «Фольксваген». Об этом сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Жив и хорошо, – критично отмечают пользователи под постом об аварии.

Конечно, не все читатели сообщества на произошедшее реагируют одинаково. Большинство уже вступило в словесную перепалку, чтобы выяснить, отчего же этот мотосезон в Северной столице такой несчастливый. Но, как уточнил автор публикации, для пострадавшего мотоциклиста все завершилось относительно хорошо. Ему оказали помощь прямо в карете скорой помощи. И после того, как все медицинские манипуляции были завершены, мужчину отпустили.

Но так везет не каждому. Накануне мотоциклист сломал ногу из-за ДТП на проспекте Гагарина. Его госпитализировали в больницу.