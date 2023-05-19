Бульдозер забрали у организаторов несанкционированной свалки в в Ломоносовском районе Ленобласти

Бульдозер забрали у организаторов несанкционированной свалки в в Ломоносовском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы остановить преступления в природоохранной сфере, сотрудники полиции изъяли орудие, которым его совершают. Так, эконадзор вместе с правоохранителями у организаторов несанкционированной свалки в массиве «Порзолово Болото», забрали бульдозер. Об этом сообщили в комитете государственного экологического надзора Ленобласти.

– Техника изъята у нарушителей по административному протоколу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Кстати, аналогичный документ составили и на водителя самосвала, сбросившего отходы грунта на участке промназначения. К слову, свалку организовали на месте земли, предназначенной для сельского хозяйства.

Правоохранители проведут экспертизу и оценят нанесенный ущерб. По результатам токсикологических исследований определят класс опасности, а также оценят объем складированных отходов.

Ранее spb.kp.ru писала, что Беглов поручил усилить борьбу с незаконными свалками в Петербурге и жестко наказывать нарушителей.