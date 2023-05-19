Видео чудесного спасения инспектора ГИБДД Петербурга в ДТП с фурой появилось в Сети. Фото: vk.com/dorinspb

19 мая в Кировском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП. В столкновении пострадали три машины. События развивались стремительно. Фура опрокинулась на транспорт полиции, пытаясь избежать аварии с выскочившим вперед автомобилем. К слову, именно его несколькими секундами ранее регистрировал сотрудник ДПС. Инспектору чудом удалось не оказаться под колесами большегруза. Видеозапись с места происшествия появилась в группе «Дорожный инспектор».

– Водитель джипа в рубашке родился, – прокомментировала ролик одна из подписчиц сообщества.

К слову, соболезнования черному транспорту и сочувствие его водителю выразил едва ли не каждый читатель сообщества. На видеозаписи с места происшествия отчетливо видно, что у автомобиля из-за удара отсутствует большая часть кузова. Фура подчистую снесла багажник, крылья и даже заднюю дверь. Без повреждений не остался и служебный автомобиль: КАМАЗ опрокинулся на него и выгрузил сверху стройматериалы.