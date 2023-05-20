Уголовное дело возбудили на устроившего стрельбу в ресторане петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из ресторанов Петроградского района накануне началась стрельба. На ее зачинщика завели уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

– Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном обороте оружия, – уточнили правоохранители.

Как оказалось, 19 мая одному из посетителей не понравился то ли сервис, то ли другие гости заведения. И тогда он дважды выстрелил из огнестрельного оружия отдыхающего местного жителя. Потерпевшего оперативно доставили в одну из больниц города.

Сейчас подозреваемого пытаются задержать сотрудники полиции. Расследование по делу продолжается. К слову, мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы. Кроме того, высока вероятность, что его также оштрафуют на кругленькую сумму.

Ранее spb,kp,ru писала, что полиция задержала пенсионера, стрелявшего в воздух из пистолета в Сестрорецке.