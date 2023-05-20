Петербуржец сделал подземный ход и ограбил квартиру на 350 тысяч рублей

Петербуржца, сделавшего подземный ход, ищет полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

Грабителя-инженера разыскивают правоохранители в Петербурге. Неизвестный мужчина накануне проломил пол одной из квартир в Кировском районе. После проник в жилье и вынес оттуда имущества на сумму в 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Во второй половине дня 18 мая в полицию обратилась 59-летняя женщина, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая рассказала, что из ее квартиры на проспекте Стачек, расположенной на первом этаже дома, некто похитил ювелирные украшения и ноутбук. Кроме того, строитель несанкционированных подземных ходов вынес и деньги: 60 тысяч рублей и 500 долларов. Правоохранители возбудили из-за кражи уголовное дело и сейчас пытаются задержать подозреваемого.

Ранее spb.kp.ru писала об отличившихся оригинальностью злоумышленниках. Надев респираторы, преступники украли 17 млн рублей из квартиры жителя Ленобласти.