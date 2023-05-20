Беглов поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения от украинских националистов

Беглов поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил 20 мая главу администрации Мариуполя и всех жителей города-побратима. В этот день, ровно год назад, эту территорию освободили от оккупации украинских националистов. Градоначальник пожелал каждому из мариупольцев здоровья, благополучия, сил и стойкости. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В новейшей истории этот день стал символом победы русского оружия над нацизмом и вражескими силами, – добавил губернатор Северной столицы.

Он считает, что благодаря общим усилиям бойцам из России и ДНР у националистов не получилось разорвать единство народа и уничтожить общие для всех ценности. Он также поблагодарил каждого из жителей Мариуполя за силу духа и любовь к своему городу, а также России.

Ранее spb.kp.ru писала, что власти Петербурга восстановили три школы и детсада в Мариуполе к 1 сентября.