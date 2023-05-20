Девочку-подростка на мотоцикле сбил автомобиль в Колпино. Фото: Олег ЗОЛОТО

ДТП с участием несовершеннолетней случилось в Петербурге. Накануне вечером 16-летний подросток на мотоцикле попал под колеса автомобиля. Как оказалось, юную гонщицу сбила машина на регулируемом перекрестке улиц Пролетарской и Веры Слуцкой в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– 16-летнюю девушку из-за столкновения госпитализировали в одну из больниц города, – уточнили в пресс-службе.

Медики оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Как установили правоохранители, наехал на несовершеннолетнюю «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 38-летний мужчина. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее spb.kp.ru писала, что девочку на велосипеде сбила машина в Приморском районе Петербурга. Как выяснилось, школьницу госпитализировали в одно из медицинских учреждений Северной столицы.