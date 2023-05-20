ДТП между лазурным автобусом и вишневой «Маздой» произошло на Невском проспекте в Петербурге

ДТП между лазурным автобусом и вишневой «Маздой» произошло на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга днем 20 мая произошло ДТП между лазурным автобусом и виневой «Маздой». Очевидцы рассказали о случившемся в сообществе в социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Что ни день, то аварии, – прокомментировал один из читателей группы.

Как сообщают очевидцы, спровоцировал ДТП водитель вишневого автомобиля. Водитель «японца» с Караванной улицы, пытаясь проскочить впереди едущего по главной дороге общественного транспорта. К слову, больше всех как раз-таки пострадала легковушка. Из-за удара на кузове осталась сильная вмятина.

Пока что сведения о пострадавших не поступали ни от очевидцев, ни от ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее spb.kp.ru писала, что видео чудесного спасения инспектора ГИБДД Петербурга в ДТП с фурой появилось в Сети. Как оказалось, грузовик опрокинулся на транспорт полиции, пытаясь избежать аварии с выскочившим вперед автомобилем.