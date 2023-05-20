Детский дом вспыхнул на Коломяжском проспекте в Петербурге

Детский дом вспыхнул на Коломяжском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во второй половине 20 мая в Петербурге загорелся Детский дом. Очевидцы сообщили о пожаре на Коломяжском проспекте около четырех часов. Оперативно прибывшие спасатели сразу принялись тушить возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Что стало причиной происшествия в Приморском районе Северной столицы, пока что неизвестно. Но, как сообщили спасатели, разъяренное пламя охватило две трети помещения. Так, из 30 квадратных метров огонь занял площадь в 20 «квадратов». Усилиями 17 пожарных и трех спецмашин разбушевавшуюся стихию удалось усмирить меньше, чем за 40 минут. К слову, к 16:43 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее spb.kp.ru писала, что чердак шестиэтажного здания загорелся в Центральном районе Петербурга. К счастью, никто не пострадал.