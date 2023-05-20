Сбой в работе самокатов Woosh прошел в нескольких районах Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее СМИ Петербурга сообщали о массовом сбое в работе сервиса кикшеринговой компании Whoosh. Но spb.kp.ru пообщалась с представителем платформы аренды электросамокатов. Как выяснилось, большая часть двухколесного транспорта все-таки работала в привычном режиме.

– Массового сбоя не было. В отдельных районах наблюдались сложности с началом поездки или парковкой, – уточнил сотрудник компании в беседе с нашим корреспондентом.

Он также добавил, что все проблемы с электросамокатами решались быстро благодаря работе службы поддержки. Большинство поездок совершалось без каких-либо сложностей, а на момент публикации работа сервиса полностью восстановлена.

Ранее spb.kp.ru писала, что ГИБДД в Петербурге выступила против запрета электросамокатов в исторических районах. Как оказалось, специалисты считают такое решение бессмысленным, поскольку здесь пострадавших в ДТП с новыми средствами передвижения в 2022 году не было.