Восьмимесячный малыш попал в больницу с сотрясением мозга в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Детскую больницу №5 имени Филатова привезли восьмимесячного малыша с травмой головы. Ребенок получил сотрясение мозга. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- По предварительной информации, около 10 часов утра 20 мая ребенок упал с кровати высотой 80 сантиметров. Мальчик ударился теменной частью головы, - рассказал источник.

Известно, что ребенок вместе с родителями живет в квартире на Пулковской улице. Сейчас проверку проводят специалисты службы по делам несовершеннолетних 51 отдела полиции. Они выяснят все обстоятельства и детали случившегося.

Напомним, накануне в Ленобласти семейная пара похитила шестимесячную девочку. Мужчина и женщина ворвались к бабушке малышки и отобрали ребенка. Позже похитителей нашли и задержали, а девочку поместили в больницу.