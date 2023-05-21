Сойкинскую святыню возродили на юго-западе Ленобласти. Фото: администрация Ленобласти

Один из скитов Александро-Невской лавры, Сойкинскую святыню, возродили на юго-западе Ленинградской области. Там же расцвел сиреневый сад, первый в Ленобласти сирингарий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

- Рядом с садом находится церковь святителя Николая Чудотворца, которой сейчас почти 300 лет, - добавили в региональном ведомстве.

Храм пока законсервировали. Известно, что средства на работы выделили из бюджета Ленобласти. Минкультуры России взяло за основу опыт работы ленинградских специалистов для федеральной программы «Консервация».

Напомним, накануне в Петербурге прошел Фестиваль тюльпанов, к которому в городе высадили тысячи ярких цветов.