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НовостиОбщество21 мая 2023 11:47

Сойкинскую святыню возродили на юго-западе Ленобласти

Там также расцвел сиреневый сад
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сойкинскую святыню возродили на юго-западе Ленобласти. Фото: администрация Ленобласти

Сойкинскую святыню возродили на юго-западе Ленобласти. Фото: администрация Ленобласти

Один из скитов Александро-Невской лавры, Сойкинскую святыню, возродили на юго-западе Ленинградской области. Там же расцвел сиреневый сад, первый в Ленобласти сирингарий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

- Рядом с садом находится церковь святителя Николая Чудотворца, которой сейчас почти 300 лет, - добавили в региональном ведомстве.

Храм пока законсервировали. Известно, что средства на работы выделили из бюджета Ленобласти. Минкультуры России взяло за основу опыт работы ленинградских специалистов для федеральной программы «Консервация».

Напомним, накануне в Петербурге прошел Фестиваль тюльпанов, к которому в городе высадили тысячи ярких цветов.