Птицы два раза врезались в самолет, летевший из Сочи в Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самолет из Сочи в Петербург два раза столкнулся с птицами. Сначала борт летел на высоте 366 метров, и птица попала в верхнюю часть кабины пилота. Все произошло 20 мая. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

- Экипаж принял решение все равно садить самолет в аэропорту назначения Пулково в Петербурге, - сообщил источник.

Но во время посадки в самолет врезалась еще одна птица. Экипаж продолжил заход на посадку. К счастью, все прошло успешно. Известно, что рейс выполняла авиакомпания «Икар». Пассажиры летели на самолете Boeing-737 RA-73344.

Напомним, накануне житель Петербурга пострадал из-за пожара в сарае в Красносельском районе Петербурга. Мужчину госпитализировали в больницу.