Мужчина устроил стрельбу на озере в деревне Ленобласти

Подозреваемого задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Браконьера, устроившего стрельбу в Кингисеппе, задержали сотрудники полиции. 19 мая около семи часов вечера очевидец услышала выстрелы. Перед этим женщина задела рыболовную сеть, когда каталась на лодке по Бабинскому озеру у деревни Бабино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

20 мая около трех часов дня полицейские задержали подозреваемого в деревне Бабино. Им оказался 65-летний местный житель. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне петербуржец застрелил соседскую собаку в Петербурге. Пес породы «американский булль» умер на лестничной площадке 11 этажа.