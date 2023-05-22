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НовостиПроисшествия22 мая 2023 4:44

Мужчину арестовали по делу о похищении шестимесячной девочки в Ленобласти

Женщине запретили определенные действия
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину арестовали по делу о похищении шестимесячной девочки в Ленобласти.

Мужчину арестовали по делу о похищении шестимесячной девочки в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Ленобласти выбрал меру пресечения семейной паре, которая похитила шестимесячную девочку. Напомним, жители поселка ночью ворвались в квартиру бабушки ребенка и забрали малышку. Полицейские догнали и задержали подозреваемых.

- Мужчину и женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека». Обвиняемого арестовали, а его супруге запретили определенные действия, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, девочку у задержанных отобрали и отвезли ее в больницу. Жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Изначально к сотрудникам правоохранительных органов обратилась мама девочки.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые поспособствовали преступлению.